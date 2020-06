Анонсирована новая часть Horizon на PS5

В ходе презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия игры Horizon, получившая название Forbidden West. Точная дата выхода пока не сообщается.

Видео доступно на канале GamersPrey в YouTube.

Horizon Forbidden West станет продолжением игры, выпущенной в 2017 году — Horizon Zero Dawn. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах.



Horizon Zero Dawn была удостоена множества наград и самых высоких оценок в прессе — критики особо отмечали предоставленную игроку свободу, сюжет, боевую систему и проработку главной героини Элой.



Игре также сопутствовал коммерческий успех — к февралю 2018 года было продано свыше 7 миллионов копий игры, что сделало её одной из самых продаваемых игр для PlayStation 4 и самой продаваемой оригинальной игрой для этой платформы — не частью какой-либо серии.



Также на презентации новой консоли стало известно о переиздании культовой Grand Theft Auto V и выходе ряда новых серий игр. Среди них — Hitman 3 Death Awaits и Resident Evil: Village.