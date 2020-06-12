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Презентацию PlayStation 5 посмотрело более 7 млн человек. Это рекорд

Презентацию PlayStation 5 посмотрело более 7 млн человек. Это рекорд
Киберспорт / Другие игры 0

Стала известна статистика просмотров презентации PlayStation 5. За показом консоли нового поколения на пике следило более 7,2 млн пользователей. Это самая популярная игровая онлайн-выставка за всю историю индустрии. Об этом сообщает портал Esports Charts.

Sony показала дизайн PlayStation 5

Напомним, релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

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