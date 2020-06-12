The Last of Us Part II расхвалили на Metacritic

Сегодня, 12 июня, истекло эмбарго на публикацию обзоров на The Last of Us Part II. Многие издания поставили игре высший балл. В настоящий момент рейтинг игры на Metacritic составляет 95 из 100, в 73 из 76 обзоров игра заслужила положительную оценку.
Вот какие отзывы оставили популярные издания.
Gameblog.fr: «The Last of Us Part II — это настоящий шедевр на каждом уровне. Naughty Dog не только выпустила более крупное, богатое, длинное и тёмное приключение, но и создала удивительную историю. Она сыграет злую шутку с надеждами поклонников, а также поставит под сомнение саму природу архетипов персонажей».
We Got This Covered: «Игроки окажутся в кровавом приключении, которое отправит персонажей на жестокие и противоречивые поиски мести, но The Last of Us Part II смотрится логичным следующим шагом в этой истории. Технически и повествовательно это одна из лучших игр, доступных для PlayStation 4, если не для всего поколения».
- 12 июня 2020
-
13:19
-
12:17
-
11:39
-
11:04
-
10:28
-
01:04
-
00:44
-
00:18
- 11 июня 2020
-
23:58
-
23:40
-
23:00
-
19:39
-
19:26
-
18:19
-
17:53
-
16:40
-
15:42
-
13:21
-
11:37
-
11:18
-
10:58
-
10:00
-
04:52
-
03:39
-
03:21
-
00:18
- 10 июня 2020
-
22:43
-
17:32
-
14:23
-
12:22
-
00:46
- 9 июня 2020
-
21:05
-
20:03
-
18:30
-
17:40