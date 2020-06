The Last of Us Part II расхвалили на Metacritic

Сегодня, 12 июня, истекло эмбарго на публикацию обзоров на The Last of Us Part II. Многие издания поставили игре высший балл. В настоящий момент рейтинг игры на Metacritic составляет 95 из 100, в 73 из 76 обзоров игра заслужила положительную оценку.

Вот какие отзывы оставили популярные издания.

Gameblog.fr: «The Last of Us Part II — это настоящий шедевр на каждом уровне. Naughty Dog не только выпустила более крупное, богатое, длинное и тёмное приключение, но и создала удивительную историю. Она сыграет злую шутку с надеждами поклонников, а также поставит под сомнение саму природу архетипов персонажей».

We Got This Covered: «Игроки окажутся в кровавом приключении, которое отправит персонажей на жестокие и противоречивые поиски мести, но The Last of Us Part II смотрится логичным следующим шагом в этой истории. Технически и повествовательно это одна из лучших игр, доступных для PlayStation 4, если не для всего поколения».