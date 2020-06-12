В Sony объяснили, зачем PlayStation 5 выпустят в двух видах: с дисководом и без него

Джим Райан, руководитель игрового направления компании Sony, объяснил решение компании выпустить на рынок две версии консоли нового поколения PlayStation 5: с дисководом и без него. По его словам, отсутствие дисковода в соответствующей модели обусловлено тем, что игрокам, которые покупают игры только онлайн, он попросту не нужен.

«Многие потребители покупают игры исключительно в цифровых магазинах. Мы подумали, что сделаем то, что обычно, но предоставим при этом выбор», — приводит слова Райана BBC.

При этом он отказался уточнить, сколько будет стоить PS5.

Sony показала дизайн PlayStation 5

Напомним, релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.