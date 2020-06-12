В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Сегодня, 12 июня, Valve выпустила небольшое обновление для игры Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата.

Новая функция включена по умолчанию. Её можно отключить в настройках игры в разделе «Общение». При этом не уточняется, будет ли фильтр работать для других языков, а не только для английского. Вместе с обновлением также исправили ошибку команды trigger_bomb_reset regression, которая отвечает за телепорт выброшенной бомбы из недоступных для игрока мест.

Напомним, ранее стало известно, что перехода Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 не стоит ожидать раньше конца 2020 года, так как разработчикам ввиду пандемии коронавирусной инфекции приходится работать из дома.