В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Сегодня, 12 июня, Valve выпустила небольшое обновление для игры Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
Новая функция включена по умолчанию. Её можно отключить в настройках игры в разделе «Общение». При этом не уточняется, будет ли фильтр работать для других языков, а не только для английского. Вместе с обновлением также исправили ошибку команды trigger_bomb_reset regression, которая отвечает за телепорт выброшенной бомбы из недоступных для игрока мест.
Напомним, ранее стало известно, что перехода Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 не стоит ожидать раньше конца 2020 года, так как разработчикам ввиду пандемии коронавирусной инфекции приходится работать из дома.
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