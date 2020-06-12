Sony показала не все игры. Следующая презентация PS5 пройдёт в августе

Босс Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что игры, показанные на презентации PlayStation 5, — это только начало.

«Эксклюзивные игры являются одним из основных отличий PS5 от других консолей. Но ещё важнее критерии качества, а не обязательная эксклюзивность. Глядя на наши студии по всему миру, я вижу качество работы, которую они производят.

Мы хотели показать игры, которые бы полностью демонстрировали мощность PS5. Некоторые из, казалось бы, незначительных игр очень круто используют новые инновационные функции консоли. Мы показали в презентации весь спектр игрового процесса, который будет доступен на PlayStation 5. Но это только начало. Есть ещё много игр, которые мы разрабатываем», — приводит слова Райана BBC.

Презентация PlayStation 5 прошла 11 июня. Следующая запланирована на август.