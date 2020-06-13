«Смена парадигмы». Глава Sony об инновациях в PlayStation 5

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал об инновациях в новой консоли PlayStation 5.

«Мы думаем, что 3D-аудио — это смена парадигмы. Мы думаем, что функциональность нового контроллера, который снова должны испытать, чтобы быть полностью оцененным, является изменением парадигмы. Мы считаем, что механизм хранения SSD и способ, которым он может реально помочь вам перемещаться между мирами в играх и сокращать время загрузки, — это смена парадигмы», — приводит слова Райана BBC.

Презентация PlayStation 5 прошла 11 июня. Следующая запланирована на август.

Напомним, релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.