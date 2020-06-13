KFC создала ролик, анонсирующий собственную игровую консоль

Сеть ресторанов быстрого питания KFC опубликовала в «Твиттере» шуточный анонс собственной игровой консоли. KFConsole имеет форму ведёрка, традиционно используемого KFC для еды. Поддерживает частоту 120 кадров в секунду и разрешение 4K. В наличии и встроенное барбекю для курицы. В анонсе есть и дата, когда консоль якобы поступит в продажу — 12 ноября 2020 года. Придуман и слоган — Power your hunger, что можно перевести как «дай волю голоду». В твите написано также — «Будущее игроиндустрии уже здесь».
Посмотреть видеоролик можно в «твиттере» KFC.
Ролик является пародией на презентацию PlayStation 5, которая состоялась вечером 11 июня. Новая консоль Sony поступит в продажу в конце 2020 года. На неё уже анонсировали ряд игр, включая переиздание GTA 5.
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