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Арт-директор Студии Артемия Лебедева — о дизайне PlayStation 5: напоминает трофей

Арт-директор Студии Артемия Лебедева — о дизайне PlayStation 5: напоминает трофей
Киберспорт / Другие игры 0

Сергей Кулинкович, арт-директор Студии Артемия Лебедева, поделился мнением о дизайне игровой консоли PlayStation 5.

«Оцениваю этот редизайн положительно. Контрастное, смелое решение, с узнаваемым образом. Помимо преимуществ в «непохожести», формой объект напоминает трофей, а также фантастическую архитектуру, что является хорошими ассоциациями в этом контексте.

На глазок оценить практичность решений в объектах промышленного дизайна довольно трудно. В проектах подобного масштаба решения проходят проверку тестированием в разных контекстах. Скорее всего, очевидные потенциальные проблемы, о которых говорят обозреватели, так или иначе решены или же считаются внутри компании Sony недостаточно критичными, чтобы под них подстраиваться.

Практичность – только одно из свойств коммерческого продукта. Во многих случаях она стоит далеко не на первом месте. И это нормально», — сказал Кулинкович в интервью «Чемпионату».

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