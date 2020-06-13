Ребёнок случайно отправил стримеру $ 1300 и попросил вернуть эти деньги

Стример Posty во время трансляции на Twitch получил донат, сумма которого составила $ 1300. Это не был рекордный донат стримера (в его списке топ-донатеров первое место в тот момент занимал человек, который перевёл ему $ 4574), однако эти деньги его попросили вернуть.



Posty сначала принял эти сообщения за троллинг, но затем пользователь, сделавший донат, написал: «Мои родители меня убьют. Я хотел послать только 3 доллара». Не совсем понятно, как именно ребёнок допустил такую ошибку, но стример вошёл в его положение и отправил деньги обратно, потратив при этом дополнительно $ 75 на комиссию за перевод. Другие зрители оценили отзывчивость Posty и компенсировали его расходы на комиссию. Автора ошибочно большого доната он в итоге заблокировал, чтобы тот больше не создавал проблем.