Мэддисон — о PlayStation 5: полнейшее рыгалово уровня компов из 2005-го

Стример Илья Мэддисон Давыдов раскритиковал возможности PlayStation 5, а также посмеялся над выбором сиквела Horizon Zero Dawn на роль хедлайнера презентации.

«Плойка новая, как и ожидалась, полнейшее рыгалово уровня компов из 2005-го в убогом (в оригинале стример использовал нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») корпусе вентилятора витек. Хорайзон 2, как хедлайнер презентации, вообще смешит меня, удивительно, что у этого дерьма унылого вообще вторая часть будет. Консоли, как всегда, сосут по полной», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».

На замечание, что при таком мнении Мэддисону пора заказать компьютер за 500 тысяч рублей, стример ответил, что для комфортной игры ему вполне хватает компьютера за 30 тысяч.

«У меня старый пека за 30 тысяч до сих пор тянет все новинки в full hd 60fps, так что с 200к пека можно быть спокойным. Если захочется чего-то типа 8к 144fps, потрачу и 500к, другое дело, что из-за убогих (в оригинале стример использовал нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») консолек игры будут убогие ещё лет 10, и в этом будет 0 смысла», — ответил Давыдов.

Первая презентация PlayStation 5 состоялась 11 июня. Sony показала внешний вид консоли и представила несколько игр, демонстрирующих её возможности.