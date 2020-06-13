Первый трейлер ремейка Mafia представлен на PC Gaming Show

В рамках PC Gaming Show издатель Take-Two представил дебютный сюжетный трейлер ремейка первой игры Mafia. Он знакомит новых игроков с главным героем Томасом Анджело и показывает поклонникам игры первые кинематографичные сюжетные кадры Mafia: Definitive Edition.
По словам разработчиков из студии Hangar 13, игра Mafia: Definitive Edition была полностью переработана на новом движке. Ремейк Mafia получил не только обновлённый сценарий с богатыми диалогами, расширенными предысториями и дополнительными роликами, но и новые геймплейные сцены с использованием ведущего игрового движка, который послужил основой для кинематографичной Mafia 3.
Игра выйдет 28 августа 2020 года на PS4, Xbox One и ПК. В тот же день в продажу поступит сборник Mafia: Trilogy со всеми играми серии.
Видео можно посмотреть на канале Mafia Game в YouTube. Права на видео принадлежат «TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.»
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