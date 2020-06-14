Появился трейлер Paradise Lost. В этой игре нацисты превратили Европу в ядерные пустоши

В рамках Future Games Show 2020 — онлайн-трансляции, организованной сайтом GamesRadar, — был показан новый трейлер игры Paradise Lost. Это игра в жанре adventure, события которой происходят в альтернативной истории. Вторая мировая война не закончилась в 1945 году, но в 1960-м нацисты всё-таки оказались на грани поражения советскими войсками и после 20 лет оккупации Польши сбросили ядерные бомбы и на неё, и на другие страны Восточной Европы. В результате наступление советской армии было остановлено, а большая часть Европы превратилась в непригодные для обитания пустоши.

Главным героем игры является 12-летний мальчик, случайно наткнувшийся на загадочный нацистский бункер на окраине Кракова во время исследования ядерных польских пустошей. Происходит это ещё через 20 лет после того, как были сброшены бомбы. Мальчиком движет не просто любопытство, а неназванная личная трагедия — вероятнее всего, его родственники были убиты нацистами. Разработчиками обещан нелинейный сюжет с системой различных выборов, непростых с моральной точки зрения.

Посмотреть трейлер можно на официальном канале GamesRadar на Youtube.

Выход Paradise Lost запланирован на конец 2020 года. Игра появится на персональных компьютерах, Play Station 5 и Xbox Series X.