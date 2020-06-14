Разработчики космического симулятора собрали $ 300 млн с игроков. Дата выхода не известна

Разработчики космического симулятора Star Citizen, Cloud Imperium Games Corporation, собрали более $ 300 млн с краудфандинговых площадок. Об этом сообщается на официальном сайте игры. Деньги на разработку пожертвовало уже 2 711 997 потенциальных игроков.
Интересно, что при этом Cloud Imperium Games получают финансирование и от инвесторов. Известно, что общая сумма меньше средств, собранных на краудфандинге. Общий бюджет симулятора в данный момент составляет примерно $ 400 млн. В результате игра давно стала самой дорогостоящей за всю историю индустрии. До этого лидером была Star Wars: The Old Republic, на разработку которой ушло больше $ 200 млн.
Разработка Star Citizen длится около 8 лет, но дата релиза игры всё ещё не известна. В данный момент доступна только альфа-версия. В игре можно будет исследовать космос и множество различных планет. Предусмотрено наличие инопланетных рас и альянсов.
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