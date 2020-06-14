Фанаты сравнили сцены из ремейка Mafia с оригиналом

Первый сюжетный трейлер ремейка первой игры Mafia 2002 года, созданный на движке Mafia 3 был показан только накануне, 13 июня, а фанаты уже успели сравнить две версии игры.
Видео можно посмотреть на канале TripleADigest на YouTube.
Как можно видеть в ролике на YouTube, изменений в Mafia: Definitive Edition немало. Улучшена не только графика. Большинство сцен показано с других ракурсов и иначе скадрировано, переработан внешний вид героев и некоторые катсцены. Создатели тайтла перерисовали все ассеты и сняли новые сюжетные вставки, а также расширили сценарий. Поменялась и озвучка. Разработчики обещают, что в ремейке Лост-Хэвен станет больше, появятся мотоциклы как новый вид техники, будут добавлены коллекционные предметы и многое другое.
Релиз ремейка Mafia: Definitive Edition запланирован на 28 августа. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One.
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