«Вишнёвый сад» БДТ стал первым в России спектаклем в Minecraft

В воскресенье, 14 июня, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова представил первый в России спектакль, созданный в игровой вселенной Minecraft.
Первым из запланированной серии спектаклей в Minecraft по мотивам школьной программы по литературе стал «Вишневый сад» по мотивам пьесы Антона Чехова, постановщиком которого стал молодой режиссёр Эдгар Закарян. Актёры БДТ Виктор Княжев, Ирина Патракова, Максим Бравцов и Алексей Фурманов в реальном времени произносили реплики за своих персонажей.
Спектакль продолжался всего 15 минут. Перед ним (начиная с 7-й минуты видео на YouTube) зрители имели возможность прогуляться по виртуальному БДТ: увидеть парадную лестницу, греческий зал и зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ. В прямом эфире это могли сделать только Обладатели лицензионной версии Minecraft.
Видео можно посмотреть на канале БДТ в YouTube
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