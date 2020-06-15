Стримерша Карина прокомментировала смертельное ДТП с участием Ефремова

Стримерша Карина, проживающая в Италии, прокомментировала ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
Напомним, звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек — водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист значительных травм не получил.
Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».
«Про Ефремова. Меня спросили в директ, возможен ли Ефремов в Италии?
Я думаю, нет. Дело здесь не только в другой системе штрафов и наказаний для водителей. Скорее всего, у Ефремова забрали права лет 35 назад и не отдали. Дело больше в том, что называется «культура пития».
Можете верить, можете не верить, но за 9 лет проживания тут я не видела ни одного итальянца, нажранного в свинью. Я не видела, как кто-то ползёт домой, обнимая столбы. Как кто-то пьяный пристаёт к прохожим. Это не означает, что итальянцы пьют меньше русских. Я думаю, что, возможно, даже чуть больше. Многие подбухивают целый день прямо с утра. Утро у них начинается с бокала шампанского в баре, в обед — столовое вино. Вечером идут в бар, на аперитив, пить коктейль.
Но при этом никто не нажирается до скотского состояния. Пьют ради удовольствия. Это отображается даже в правилах дорожного движения — здесь нет правила 0 промилле. После вина или коктейля вечером тебе разрешено садиться за руль и спокойно ехать. Но если всё-таки превысишь 0,5, отберут права на год и ещё заставят ходить на принудительные часы в общественную организацию по борьбе с пьянством. Исключения, конечно, бывают. В январе этого года пьянющий итальянец в глуши на севере насмерть сбил группу туристов, 6 человек погибли. Но я сейчас говорю о своём личном опыте. Я пьяных не видела», — написала Карина в своём «инстаграме».
- 15 июня 2020
-
09:41
-
00:04
- 14 июня 2020
-
18:24
-
12:55
-
10:08
- 13 июня 2020
-
23:29
-
22:49
-
19:43
-
17:54
-
14:49
-
13:41
-
07:04
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:22
-
16:40
-
15:10
-
13:19
-
12:17
-
11:39
-
11:04
-
10:28
-
01:04
-
00:44
-
00:18
- 11 июня 2020
-
23:58
-
23:40
-
23:00
-
19:39
-
19:26
-
18:19
-
17:53
-
16:40
-
15:42
-
13:21
-
11:37