Стримерша Карина прокомментировала смертельное ДТП с участием Ефремова

Стримерша Карина, проживающая в Италии, прокомментировала ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Напомним, звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек — водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист значительных травм не получил.

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».

«Про Ефремова. Меня спросили в директ, возможен ли Ефремов в Италии?

Я думаю, нет. Дело здесь не только в другой системе штрафов и наказаний для водителей. Скорее всего, у Ефремова забрали права лет 35 назад и не отдали. Дело больше в том, что называется «культура пития».

Можете верить, можете не верить, но за 9 лет проживания тут я не видела ни одного итальянца, нажранного в свинью. Я не видела, как кто-то ползёт домой, обнимая столбы. Как кто-то пьяный пристаёт к прохожим. Это не означает, что итальянцы пьют меньше русских. Я думаю, что, возможно, даже чуть больше. Многие подбухивают целый день прямо с утра. Утро у них начинается с бокала шампанского в баре, в обед — столовое вино. Вечером идут в бар, на аперитив, пить коктейль.

Но при этом никто не нажирается до скотского состояния. Пьют ради удовольствия. Это отображается даже в правилах дорожного движения — здесь нет правила 0 промилле. После вина или коктейля вечером тебе разрешено садиться за руль и спокойно ехать. Но если всё-таки превысишь 0,5, отберут права на год и ещё заставят ходить на принудительные часы в общественную организацию по борьбе с пьянством. Исключения, конечно, бывают. В январе этого года пьянющий итальянец в глуши на севере насмерть сбил группу туристов, 6 человек погибли. Но я сейчас говорю о своём личном опыте. Я пьяных не видела», — написала Карина в своём «инстаграме».