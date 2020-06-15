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Авторов игры для PlayStation 5 обвинили в расизме. Они извинились

Авторов игры для PlayStation 5 обвинили в расизме. Они извинились
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики игры для консоли нового поколения PlayStation 5 под названием Little Devil Inside отреагировали на жалобы пользователей и пообещали изменить персонажей, которых показали в трейлере. Некоторых игроков возмутило, что в ролике карикатурно изобразили жителей Африки.

«Мы искренне просим прощения, если кого-то оскорбили», — приводит слова разработчиков издание Eurogamer.

Права на ролик принадлежат Sony Computer Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте PlayStation.

Разработчики заявили, что не пытались кого-то высмеять или обидеть. По их словам, в игре нет ни единого намёка на реально существующее место, включая Африку. В то же время они готовы пойти навстречу пользователям, проявившим недовольство. Обновленную версию покажут позднее. При этом сообщается, что если и новый вариант покажется кому-то расистским, то героев изменят полностью.

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