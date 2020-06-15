Опубликован ролик Quantum Error с геймплеем на PlayStation 5. Видео

На презентации Future Games Show 2020 показали трейлер игры Quantum Error, который разрабатывается студией TeamKill Media. Это научно-фантастический шутер с хоррор-элементами, он выйдет в конце 2020 года на PS5 и PS4.

Права на видео принадлежат TeamKill Media LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте GamesRadar.

Напомним, релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.