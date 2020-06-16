Battlestate анонсировала новую карту для Escape from Tarkov

Во время PC Gaming Show студия Battlestate представила новую карту для многопользовательского шутера Escape from Tarkov.

Карта будет называться «Улицы Таркова» и станет самой большой и детализированной в игре. Игрокам будут доступны множество открытых зданий, а также подземные зоны.

Посмотреть тизер карты «Улицы Таркова» можно на канале Battlestate в YouTube.

В одном из ближайших патчей карта «Резерв» будет расширена на 30-40%. Помимо этого, Battlestate переработают систему навыков и добавят нового босса.

«Побег из Таркова» — многопользовательский шутер от первого лица, разработанный на движке Unity и выпущенный для ПК. Игра была анонсирована в 2015 году, закрытый бета-тест стартовал в июле 2017 года.