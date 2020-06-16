Новое обновление для Dota 2 упростило задачу для гильдий по убийству древних крипов

15 июня Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. В обновлении облегчена задача для гильдий, для выполнения которой надо было убивать древних крипов. Размер нового обновления составляет около 50 МБ.

Теперь игроки будут получать одну звезду за убийство 200 древних крипов (вместо 300), две звезды за убийство 300 крипов (вместо 450) и три звезды за убийство 400 крипов (вместо 600).

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную крепость.