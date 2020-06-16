Энтузиасты сделали бесплатный Counter-Strike для браузера

Группа энтузиастов сайта CS-ONLINE.CLUN сделала классическую версию Counter-Strike 1.6 для браузера. Сыграть в классический шутер можно в браузере бесплатно и без регистрации и установки.

Во время первого запуска браузер закеширует необходимые данные на жёсткий диск. Первый запуск займёт некоторое время. А после этого можно будет уже полноценно играть в браузере.

В игре сохранены привычное управление и привязка клавиш.

На сайте представлено несколько серверов для разных регионов. Так, доступны серверы для России, Бразилии, США, Канады, Индии,

Пока Valve никак не отреагировала на появление браузерной версии игры. Но не исключается, что разработчик может попытаться прикрыть сайт из-за нарушения авторских прав.