Natus Vincere опустились с первого места на шестое в рейтинге HLTV

Киберспортивная организация Natus Vincere в обновлённом рейтинге лучших команд в мире по CS:GO по версии HLTV опустилась сразу на пять пунктов. С первой строчки в рейтинге организация упала на шестую позицию. Теперь в рейтинге лидирует G2. В топ-3 вошли также Fnatic и FaZe Clan.
Лучшие команды по CS:GO по версии HLTV
1. G2 — 897 (+1 место по сравнению с предыдущим рейтингом)
2. Fnatic — 783 (+1)
3. FaZe — 775 (+4)
4. Furia — 767 (+4)
5. Astralis — 741 (–1)
В начале марта состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге.
В последний раз NAVI добивались такого результата в апреле 2016 года. Тогда украинский коллектив продержался на первой строчке мирового рейтинга три недели. Егор flamie Васильев — единственный игрок, который входил в два разных состава NAVI, становившихся первыми в мировом рейтинге.
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