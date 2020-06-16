Natus Vincere опустились с первого места на шестое в рейтинге HLTV

Киберспортивная организация Natus Vincere в обновлённом рейтинге лучших команд в мире по CS:GO по версии HLTV опустилась сразу на пять пунктов. С первой строчки в рейтинге организация упала на шестую позицию. Теперь в рейтинге лидирует G2. В топ-3 вошли также Fnatic и FaZe Clan.

Лучшие команды по CS:GO по версии HLTV

1. G2 — 897 (+1 место по сравнению с предыдущим рейтингом)

2. Fnatic — 783 (+1)

3. FaZe — 775 (+4)

4. Furia — 767 (+4)

5. Astralis — 741 (–1)

В начале марта состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге.

В последний раз NAVI добивались такого результата в апреле 2016 года. Тогда украинский коллектив продержался на первой строчке мирового рейтинга три недели. Егор flamie Васильев — единственный игрок, который входил в два разных состава NAVI, становившихся первыми в мировом рейтинге.