Илья Мэддисон показал ЛГБТ-смайлы «месяца гордости» на Twitch

Известный блогер Илья Мэддисон опубликовал новую запись в «Твиттере». Он рассказал о так называемом месяце гордости на стриминговом сервисе Twitch. Цель акции — привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества.
«На Twitch стартовал месяц гордости. Поддерживаем гомосексуализм, феминизм, фурризм и ещё что-то. Вот смайлы подвезли даже», — написал Мэддисон и опубликовал новые смайлы Twitch.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Мэддисона.
Ранее Мэддисон не исключил, что уйдёт с Twitch. Это произошло после того, как стриминговый сервис привязал подписку к рублю.
«Ужасная новость: стоимость подписки на «Твиче» привязали к рублю! Теперь это всегда 399 р. Раньше за подписку люди платили 5 баксов по курсу. При нынешнем курсе жирным [придуркам] типа меня зачем там стримить? А если завтра бакс будет 80? 180? Буду возвращаться на ютаб, наверное», — написал стример.
Спустя некоторое время Мэддисон выложил второй твит, в котором сказал, что останется на Twitch. Но говорил он об этом в присущей ему шутливой манере. «Только что знающие люди сообщили, что рубль будет самой крепкой валютой, так что всё хорошо, остаёмся на «Твиче». Главное, не бухтеть», — сказал стример.
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