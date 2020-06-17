«Киберспорт бьёт все рекорды, просмотры космические». Золотарёв — о влиянии коронавируса

Генеральный директор команды NaVi Евгений Золотарёв рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на киберспорте. По его словам, популярность киберспорта выросла до невиданных показателей.

«Сейчас киберспорт бьёт все возможные рекорды. Просто космические просмотры. Мы получили отчёты от BLAST и ESL Pro League. И в целом, и конкретно NAVI показывают рекордные цифры», — рассказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

По данным Esports Charts, в мае в сравнении с февралём аудитория Twitch увеличилась в пике на 70%, а в среднем — на 78%. Именно на Twitch проходит трансляция практически всех киберспортивных турниров.

Также прочитайте статью «Каким будет киберспорт в будущем. Пандемия показала, что он (местами) круче футбола».