Jame: у молодого поколения сейчас есть все возможности для развития индустрии киберспорта

Игрок организации Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на киберспорте.



«В будущем в принципе вырастет популярность киберспорта, потому что у молодого поколения сейчас есть все возможности принимать участие в играх и развитии индустрии. А что касается сегодняшней ситуации с коронавирусом, то люди теперь наверняка станут больше интересоваться киберспортом, потому что будут лучше с ним ознакомлены», — рассказал Али в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



По данным Esports Charts, в мае в сравнении с февралём аудитория Twitch увеличилась в пике на 70%, а в среднем — на 78%. Именно на Twitch проходит трансляция практически всех киберспортивных турниров.



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