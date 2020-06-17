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Jame: у молодого поколения сейчас есть все возможности для развития индустрии киберспорта

Jame: у молодого поколения сейчас есть все возможности для развития индустрии киберспорта
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Игрок организации Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на киберспорте.

«В будущем в принципе вырастет популярность киберспорта, потому что у молодого поколения сейчас есть все возможности принимать участие в играх и развитии индустрии. А что касается сегодняшней ситуации с коронавирусом, то люди теперь наверняка станут больше интересоваться киберспортом, потому что будут лучше с ним ознакомлены», — рассказал Али в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

По данным Esports Charts, в мае в сравнении с февралём аудитория Twitch увеличилась в пике на 70%, а в среднем — на 78%. Именно на Twitch проходит трансляция практически всех киберспортивных турниров.

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