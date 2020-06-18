Менеджер NAVI: после пандемии в CS:GO появятся новые звёзды

Менеджер состава NAVI по CS:GO Евгений ugin Ерофеев рассказал, как сказалась на игровой индустрии пандемия коронавируса.



«Последние полтора года мы сделали фокус на LAN-турниры. Не только мы, многие команды со всего мира отказывались от онлайн-турниров, потому что это не то, что мы ищем. Это ненужная стадия. Не по нашей воле нас сейчас вернули назад.



После пандемии значимость крупных LAN-турниров значительно возрастёт. Ведущие команды рвутся на них. Да и киберспорт будет обязан выплеснуть всю аккумулированную энергию, которая накопилась за время пандемии.



Будут, возможно, и новые звёзды, которые сейчас пытаются пробиться в большой киберспорт через онлайн. Раньше было сложно привлечь внимание киберспортивных скаутов на онлайн-игроках, но пока других вариантов просто нет. Новичок FaZe Clan по CS:GO Ауримас Bymas Пипирас, который присоединился к команде совсем недавно, известен только узкой аудитории и преимущественно по игре в онлайне.



Да и новая аудитория, которая начала следить за киберспортом именно сейчас, с рестартом LAN-турниров увидит индустрию во всем размахе. То есть мотивация следить за киберспортом, а не смотреть сериалы или футбол, остается», — рассказал Ерофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



С мнениями других значимых экспертов в индустрии можно ознакомиться в статье «Чемпионата» «Каким будет киберспорт в будущем. Пандемия показала, что он (местами) круче футбола».