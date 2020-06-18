Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году, сообщает GamesRadar.
Сообщается, геймдиректор Матайас де Йонге подтвердил, что игра будет выпущена в 2021 году, отметив, что карта в игре станет больше, чем была в первой части, а загрузочных экранов станет меньше благодаря SSD.
Horizon Forbidden West станет продолжением игры, выпущенной в 2017 году — Horizon Zero Dawn. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах.
Horizon Zero Dawn была удостоена множества наград и самых высоких оценок в прессе — критики особо отмечали предоставленную игроку свободу, сюжет, боевую систему и проработку главной героини Элой.
Игре также сопутствовал коммерческий успех — к февралю 2018 года было продано свыше 7 миллионов копий игры, что сделало её одной из самых продаваемых игр для PlayStation 4 и самой продаваемой оригинальной игрой для этой платформы — не частью какой-либо серии.
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