CD Projekt RED поддержала ЛГБТ-сообщество и перекрасила аватарку в радужный цвет. Фото

Польская студия CD Projekt RED обновила оформление своей страницы в «Фейсбуке». Теперь известная птичка расположена на радужном фоне, который во всём мире означает поддержку ЛГБТ-сообщества.
Фото: https://www.facebook.com/CDPROJEKTRED/
Не все пользователи поддержали это изменение. Некоторые из них обвинили CD Projekt RED в стремлении идти в ногу с модной тенденцией. Другие пользователи оказались недовольны тем, что аватар создателей Cyberpunk 2077 и «Ведьмака» не стал чёрным в угоду актуальной BLM-повестке (Black Lives Matter).
Напомним, CD Projekt RED — компания-разработчик компьютерных игр, расположенная в Польше. Является дочерним предприятием компании CD Projekt. Она была основана в феврале 2002 года в первую очередь для разработки игр по мотивам серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского.
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