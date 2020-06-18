CD Projekt RED поддержала ЛГБТ-сообщество и перекрасила аватарку в радужный цвет. Фото

Польская студия CD Projekt RED обновила оформление своей страницы в «Фейсбуке». Теперь известная птичка расположена на радужном фоне, который во всём мире означает поддержку ЛГБТ-сообщества.

Не все пользователи поддержали это изменение. Некоторые из них обвинили CD Projekt RED в стремлении идти в ногу с модной тенденцией. Другие пользователи оказались недовольны тем, что аватар создателей Cyberpunk 2077 и «Ведьмака» не стал чёрным в угоду актуальной BLM-повестке (Black Lives Matter).

Напомним, CD Projekt RED — компания-разработчик компьютерных игр, расположенная в Польше. Является дочерним предприятием компании CD Projekt. Она была основана в феврале 2002 года в первую очередь для разработки игр по мотивам серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского.