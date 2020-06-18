Игрок в RDR2 был атакован NPC из-за отобранной неделей ранее шляпы

Пользователь Reddit nahnprophet рассказал историю о конфликте с NPC в Red Dead Redemption 2 из-за шляпы. По словам nahnprophet, во время ссоры с персонажем в салуне он отобрал у него шляпу. После этого прошло около недели игрового времени, игрок успел выполнить 7 миссий, и вдруг NPC обнаружил его в номере мотеля и напал сзади.

Посмотреть видео этого эпизода можно на «Чемпионате».

Впрочем, маловероятно, что NPC всё это время выслеживал игрока. Атаковавшего персонажа зовут Джоном, и он часто находится в салуне города Валентайна, ввязываясь в конфликты и драки. По всей видимости, у nahnprophet завязалась потасовка с ним и, победив, он забрал шляпу, а через неделю Джон увидел игрока в своей шляпе и погнался за ним.