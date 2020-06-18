Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Мэддисон: придёт кто-то вместо Путина, будем стоять на коленях, как в США, или Крым вернём

Мэддисон: придёт кто-то вместо Путина, будем стоять на коленях, как в США, или Крым вернём
Киберспорт / Другие игры 0

Известный блогер Илья Мэддисон, бывший первым популярным видеоблогером в России, который начал делать ролики по трэш-играм, в присущей ему манере прокомментировал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Не понимаю, почему в поправках к Конституции всех смущает обнуление сроков В.В. Путина. Это ведь даже круто, потому что живём нормально, а если придёт кто-то другой, то чёрт знает что будет. Будем, как в США, на коленях стоять, или Крым вернем. Нет, спасибо. Я, пожалуй, за поправки», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Общероссийское голосование по предложенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года.

Бой Гуэрреро — Катсидис может состояться 27 марта
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020