Мэддисон: придёт кто-то вместо Путина, будем стоять на коленях, как в США, или Крым вернём
Известный блогер Илья Мэддисон, бывший первым популярным видеоблогером в России, который начал делать ролики по трэш-играм, в присущей ему манере прокомментировал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
«Не понимаю, почему в поправках к Конституции всех смущает обнуление сроков В.В. Путина. Это ведь даже круто, потому что живём нормально, а если придёт кто-то другой, то чёрт знает что будет. Будем, как в США, на коленях стоять, или Крым вернем. Нет, спасибо. Я, пожалуй, за поправки», — написал Мэддисон в своём «твиттере».
Общероссийское голосование по предложенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года.
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