Valve стала спонсором игровой выставки для людей не с белым цветом кожи

Компания Valve начала спонсировать Game Devs of Colour Expo. Это игровая выставка для людей с цветом кожи, отличным от белого. Интересно, что об этом решении Valve объявила после того, как несколько инди-разработчиков удалили свои игры из принадлежащего компании Steam в связи с тем, что Valve не занимается публичной поддержкой борьбы с расизмом. Разработчики при этом потребовали перемен в политике компании.



Части пользователей понравилось, что Valve приняли решение о спонсировании выставки без каких-либо анонсов, не акцентируя на этом внимания и не делая себе лишнего пиара. Напомним, что в США начались беспорядки после гибели темнокожего Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией по подозрению в использовании фальшивого чека.