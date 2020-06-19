Valve стала спонсором игровой выставки для людей не с белым цветом кожи
Компания Valve начала спонсировать Game Devs of Colour Expo. Это игровая выставка для людей с цветом кожи, отличным от белого. Интересно, что об этом решении Valve объявила после того, как несколько инди-разработчиков удалили свои игры из принадлежащего компании Steam в связи с тем, что Valve не занимается публичной поддержкой борьбы с расизмом. Разработчики при этом потребовали перемен в политике компании.
Части пользователей понравилось, что Valve приняли решение о спонсировании выставки без каких-либо анонсов, не акцентируя на этом внимания и не делая себе лишнего пиара. Напомним, что в США начались беспорядки после гибели темнокожего Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией по подозрению в использовании фальшивого чека.
- 19 июня 2020
-
01:11
-
00:24
- 18 июня 2020
-
22:18
-
21:02
-
19:46
-
18:17
-
15:52
-
15:47
-
11:37
-
10:00
-
02:52
-
00:31
-
00:19
- 17 июня 2020
-
23:42
-
22:35
-
20:54
-
18:03
-
15:20
-
13:58
-
11:37
- 16 июня 2020
-
22:36
-
21:49
-
18:05
-
17:31
-
16:40
-
14:13
-
11:58
-
11:38
-
11:36
-
00:50
- 15 июня 2020
-
14:39
-
13:26
-
13:02
-
12:03
-
09:41
Партнерский контент