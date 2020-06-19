EA Play Live 2020: разработка Skate 4 официально подтверждена

Electronic Arts закрыла презентацию неожиданным анонсом Skate 4. Они не показали никаких кадров, трейлера и даже логотипа игры. Вместо этого креативный директор игры Куз Перри появился в конце презентации, чтобы сказать волшебные слова, которые поклонники скейтбординг-игры жаждали услышать более десяти лет: «Мы вернулись!».

Разработчики не стали подробно останавливаться на платформах, и даже не сделали ни одного громкого жеста в сторону возможной даты релиза игры. Но Skate 4 точно будет игрой для следующего поколения консолей. Социальные сети взорвались, а фанаты серии выразили восхищение этой новостью. Ведь Skate 3, самая последняя часть серии, вышла ещё в мае 2010 года. Для геймеров, которые выросли на этой франшизе, давняя мечта наконец-то сбылась.