EA Play Live 2020: разработка Skate 4 официально подтверждена

Electronic Arts закрыла презентацию неожиданным анонсом Skate 4. Они не показали никаких кадров, трейлера и даже логотипа игры. Вместо этого креативный директор игры Куз Перри появился в конце презентации, чтобы сказать волшебные слова, которые поклонники скейтбординг-игры жаждали услышать более десяти лет: «Мы вернулись!».
Разработчики не стали подробно останавливаться на платформах, и даже не сделали ни одного громкого жеста в сторону возможной даты релиза игры. Но Skate 4 точно будет игрой для следующего поколения консолей. Социальные сети взорвались, а фанаты серии выразили восхищение этой новостью. Ведь Skate 3, самая последняя часть серии, вышла ещё в мае 2010 года. Для геймеров, которые выросли на этой франшизе, давняя мечта наконец-то сбылась.
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