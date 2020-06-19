The Last of Us Part II вышла. Стоимость игры составляет 4499 рублей

Состоялся мировой релиз игры «Одни из нас. Часть II» на PlayStation 4. За базовую версию игры на российском рынке просят 4499 рублей, а за расширенное издание — 5099 рублей.

В цифровое расширешнное издание вошли: цифровой саундтрек, цифровой мини-артбук от Dark Horse, шесть аватаров PSN для PlayStation 4 и динамическая тема для PlayStation 4.

Ранее The Last of Us Part II расхвалили на Metacritic: многие издания поставили игре наивысший балл. В настоящий момент рейтинг игры на Metacritic составляет 95 баллов из 100.

Действие игры происходят спустя пять лет после событий первой части и через 25 лет после катастрофы, вызванной пандемией — мутировавшим грибом кордицепс. Вам предстоит сыграть за повзрослевшую Элли, которой на момент событий сиквела исполнилось 19 лет.