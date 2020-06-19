EA продемонстрировала тизеры Dragon Age 4, новой части Need For Speed и Battlefield 6

Презентация Electronic Arts длилась 50 минут. 14 из них были посвящены разговорами о играх BioWare. Разработчики рассказали, что создают фантастические миры с использованием новых технологий, чтобы сделать их вашей реальностью.



Electronic Arts подразнила игроков тизерами Dragon Age 4, новой Need for Speed и Battlefield 6, но не показала геймплей. Зато они много говорили о некстгене и новых технологиях.

Источник видео: YouTube-канал PlayStation Series.

Разработчики Battlefield 6 рассказали, что создают реалистичные и эпические сражения, которые будут не похожи ни на что другое, а Criterion, которая разрабатывает новую часть Need for Speed, хвалилась, что загрузка уровней в их игре будет моментальной благодаря SSD.

Чтобы иметь примерное представление о Dragon Age 4, достаточно посмотреть на это:

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

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