EA продемонстрировала тизеры Dragon Age 4, новой части Need For Speed и Battlefield 6

Презентация Electronic Arts длилась 50 минут. 14 из них были посвящены разговорами о играх BioWare. Разработчики рассказали, что создают фантастические миры с использованием новых технологий, чтобы сделать их вашей реальностью.
Electronic Arts подразнила игроков тизерами Dragon Age 4, новой Need for Speed и Battlefield 6, но не показала геймплей. Зато они много говорили о некстгене и новых технологиях.
Источник видео: YouTube-канал PlayStation Series.
Разработчики Battlefield 6 рассказали, что создают реалистичные и эпические сражения, которые будут не похожи ни на что другое, а Criterion, которая разрабатывает новую часть Need for Speed, хвалилась, что загрузка уровней в их игре будет моментальной благодаря SSD.
Чтобы иметь примерное представление о Dragon Age 4, достаточно посмотреть на это:
Фото: EA
Фото: EA
Фото: EA
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