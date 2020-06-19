Хакеры взломали Footbal Manager 2020, защищённую Denuvo
Хакерская группировка MKDEV обошла защиту Denuvo симулятора Footbal Manager 2020. Игра пребывала в статусе невзломанной на протяжении 220 дней. Об этом сообщает Crackwatch.
До этого последней игрой с Denuvo, защиту которой удалось обойти пиратам, был полный выпуск Assassin's Creed: Odyssey со всеми дополнениями. Игру взломал хакер EMPRESS в начале апреля 2020 года. С того времени взломов игр с этой защитой не было. Однако в начале июня хакерская группировка CODEX смогла обойти защиту в The Quiet Man, Team Racing Sonic и Trials of Mana.
При этом пиратам пока не удалось взломать такие игры, как Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, а также многие другие крупные релизы.
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