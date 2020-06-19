Артемий Лебедев: дизайн PlayStation 5 напоминает провинциальный кубок в Мухосранске

Известный дизайнер Артемий Лебедев нелестно высказался о дизайне консоли нового поколения PlayStation 5, презентация которой состоялась на минувшей неделе.
«Что касается дизайна этой консоли, то он напоминает мне провинциальный кубок в каком-нибудь занюханном Мухосранске среди любителей пляжного волейбола», — рассказал Лебедев в своём блоге на YouTube.
Напомним, релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.
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