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WB Games объявила о бесплатной раздаче Injustice: Gods Among Us

WB Games объявила о бесплатной раздаче Injustice: Gods Among Us
Киберспорт / Другие игры 0

WB Games на своей странице в «Твиттере» объявила об очередной бесплатной раздаче. Вслед за The LEGO Ninjago пользователи могут скачать оригинальную первую часть супергеройского файтинга Injustice: Gods Among Us.

Действие Injustice разворачивается сразу в двух вселенных, в одной из которой Супермен становится жестоким диктатором из-за гибели беременной Лоис Лейн и миллионов жителей Метрополиса. Человеку из стали противостоит Сопротивление во главе с Бэтменом. Всего в Injustice более 30 героев и злодеев, включая Джокера, Зелёного Фонаря, Флэша, Лекса Лютора, Чудо-женщину и многих других.

Уже сейчас игру можно забрать в PlayStation Store для PS4 и Microsoft Store для Xbox 360 Последний вариант благодаря обратной совместимости можно запустить и на Xbox One, но придётся вручную активировать многие дополнения. Позднее раздача также пройдёт в Steam. Акция продлится до 25 июня.

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