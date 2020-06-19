Blizzard заблокировала более 74 тысяч учётных записей в World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment заблокировала на этой неделе 74 тысячи учётных записей в игре World of Warcraft Classic, сообщает PC Gamer. В большинстве случаев в качестве причины блокировки названы боты — программы, позволяющие в автоматическом режиме выполнять определённый процесс, в частности добывать ресурсы. При этом разработчики признаются, что вряд ли с помощью банов смогут победить ботоводов. Тем не менее Blizzard продолжит бороться с нарушителями.
Представители Blizzard сообщили, что компания собирает данные о подозреваемых в мошенничестве пользователях в ручном режиме. Жалобы от геймеров на подозрительных игроков тщательно проверяются, чтобы не заблокировать невиновного пользователя, который не реагирует на задаваемые вопросы, потому что просто не хочет общаться.
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