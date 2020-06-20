Сколько времени требуется на полное прохождение The Last of Us 2

Рецензенты сообщают, что в среднем тратят около 25 часов на прохождение. Естественно, время прохождения игры может отличаться: всё зависит от личного стиля игрока.
Если вы склоняетесь больше к тщательному и неспешному прохождению, то планируйте, что вы потратите на The Last of Us 2 от 27 до 30 часов. Но если вы играете на более низком уровне сложности и не пытаетесь собрать все предметы на уровне, то вы можете пройти её за 20 часов.
В любом случае The Last of Us 2 значительно длиннее своего предшественника, первой части, которая проходилась примерно за 15-20 часов. The Last of Us 2, как и предыдущая часть, является линейной игрой, но она позволит игрокам исследовать более обширные места и локации.
Первая часть состояла из 12 глав, которые отличались по длине и сложности. Завершив прохождение, игроки разблокировали доступ к Chapter Select в главном меню, что позволяло им вернуться к конкретным разделам в любое время, чтобы доделать незаконченное и найти предметы, которые они, возможно, пропустили. The Last of Us 2 в этом плане отличается от первой части. Продолжение состоит из колоссальных 46 более коротких глав.
- 20 июня 2020
-
02:42
-
02:02
- 19 июня 2020
-
21:27
-
20:22
-
18:29
-
16:18
-
14:45
-
13:38
-
12:20
-
04:28
-
03:36
-
03:28
-
03:15
-
02:52
-
02:50
-
02:37
-
01:11
-
00:24
- 18 июня 2020
-
22:18
-
21:02
-
19:46
-
18:17
-
15:52
-
15:47
-
11:37
-
10:00
-
02:52
-
00:31
-
00:19
- 17 июня 2020
-
23:42
-
22:35
-
20:54
-
18:03
-
15:20
-
13:58