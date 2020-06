Сколько времени требуется на полное прохождение The Last of Us 2

Рецензенты сообщают, что в среднем тратят около 25 часов на прохождение. Естественно, время прохождения игры может отличаться: всё зависит от личного стиля игрока.



Если вы склоняетесь больше к тщательному и неспешному прохождению, то планируйте, что вы потратите на The Last of Us 2 от 27 до 30 часов. Но если вы играете на более низком уровне сложности и не пытаетесь собрать все предметы на уровне, то вы можете пройти её за 20 часов.



В любом случае The Last of Us 2 значительно длиннее своего предшественника, первой части, которая проходилась примерно за 15-20 часов. The Last of Us 2, как и предыдущая часть, является линейной игрой, но она позволит игрокам исследовать более обширные места и локации.



Первая часть состояла из 12 глав, которые отличались по длине и сложности. Завершив прохождение, игроки разблокировали доступ к Chapter Select в главном меню, что позволяло им вернуться к конкретным разделам в любое время, чтобы доделать незаконченное и найти предметы, которые они, возможно, пропустили. The Last of Us 2 в этом плане отличается от первой части. Продолжение состоит из колоссальных 46 более коротких глав.