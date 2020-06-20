Опубликована фотография PlayStation 5 с завода по производству консолей

Портал PushSquare, со ссылкой форум ResetEra, поделился фотографией PlayStation 5 с завода по производству консолей.
Фотография того, якобы PlayStation 5, по-видимому, была слита в Сеть. Как представляется, она была отправлена с сервера Discord, а затем опубликована на популярных форумах ResetEra. Изображение кажется подлинным, хотя с коронавирусным ограничением путешествий по всему миру неясно, есть ли ещё у инженеров Sony доступ к производственной линии. Руководитель группы Джим Райан заявлял в недавних интервью, что был вынужден завершать производственный процесс удалённо.
«Тем не менее, если это реальное фото, то нельзя отрицать, что PS5 — это высокое устройство, но оно также значительно меньше, чем мы ожидали. На самом деле, консоль выглядит довольно привлекательно.
Опять же, однако, большой вопрос в том, реальное это фото или нет. Источник надеется связаться с владельцем платформы и постарается получить некоторые разъяснения», — сообщается на портале.
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.
- 20 июня 2020
-
03:40
-
03:17
-
02:42
-
02:02
- 19 июня 2020
-
21:27
-
20:22
-
18:29
-
16:18
-
14:45
-
13:38
-
12:20
-
04:28
-
03:36
-
03:28
-
03:15
-
02:52
-
02:50
-
02:37
-
01:11
-
00:24
- 18 июня 2020
-
22:18
-
21:02
-
19:46
-
18:17
-
15:52
-
15:47
-
11:37
-
10:00
-
02:52
-
00:31
-
00:19
- 17 июня 2020
-
23:42
-
22:35
-
20:54
-
18:03