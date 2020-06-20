Опубликована фотография PlayStation 5 с завода по производству консолей

Портал PushSquare, со ссылкой форум ResetEra, поделился фотографией PlayStation 5 с завода по производству консолей.

Фотография того, якобы PlayStation 5, по-видимому, была слита в Сеть. Как представляется, она была отправлена с сервера Discord, а затем опубликована на популярных форумах ResetEra. Изображение кажется подлинным, хотя с коронавирусным ограничением путешествий по всему миру неясно, есть ли ещё у инженеров Sony доступ к производственной линии. Руководитель группы Джим Райан заявлял в недавних интервью, что был вынужден завершать производственный процесс удалённо.

«Тем не менее, если это реальное фото, то нельзя отрицать, что PS5 — это высокое устройство, но оно также значительно меньше, чем мы ожидали. На самом деле, консоль выглядит довольно привлекательно.

Опять же, однако, большой вопрос в том, реальное это фото или нет. Источник надеется связаться с владельцем платформы и постарается получить некоторые разъяснения», — сообщается на портале.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

