Появилось видео сравнения графики в FIFA 21 и FIFA 20

В Сети появилось видео сравнения графики популярного футбольного симулятора FIFA 21 и её предшественника – FIFA 20.

Графика была рассмотрена на основе кадров игры FIFA 21, анонсированной на мероприятии EA Play 2020. Объектом исследования стал форвард французского «Пари Сен-Жермен» Кильян Мбаппе. Заметно, как разработчики проделали работу в исполнении яркости и оттенка лица игрока, более чётко стали видны выделения пота. Более качественной стала и модель газона и травы. Вполне возможно, что большая работа была проделана и с освещением.

Видео доступно на YouTube.

FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC, а также в Switch. При этом релиз игры произойдёт на неделю позже обычного. Традиционно FIFA выходит в последнюю неделю сентября.



Если оформить предзаказ на игру до 14 августа, будет доступен ряд бонусов. Позже FIFA 21 станет доступна на PS5 и Xbox Series X. При покупке Champions и Ultimate Edition до указанной даты можно будет перейти на новую версию бесплатно, а также перенести весь прогресс Volta и Ultimate Team.