Стример потерял дар речи, получив донаты размером в 32 и 30 тысяч долларов

Стример CohhCarnage, имеющий больше миллиона фолловеров на Twitch, во время одного из благотворительных стримов GCX St Judes, средства с которых идут на помощь онокобольным детям, получил донат размером в $ 32 тысячи от пользователя под ником zretch.

Реакция на донат в $ 32 тысячи Фото: CohhCarnage Twitch

Увидев такую сумму, CohhCarnage был в состоянии шока около полуминуты и не мог произнести ни слова. Затем он уточнил, не является ли этот донат ошибочным. «Zretch, $ 32 тысячи? Какого чёрта? Мне на самом деле очень хочется верить, что ты не хотел отправить мне $32 и допустил небольшую опечатку».



Zretch подтвердил, что планировал перевести именно эту сумму, после чего CohhCarnage выразил ему искреннюю благодарность. «Просто безумие. Не могу в это поверить, спасибо тебе ещё раз, большое спасибо. Я уже семь лет стримлю, и мало что может так меня удивить, как это удалось тебе. Просто нечто».

Отметим, что через некоторое время ещё один зритель CohhCarnage — Seaxulf — сделал донат размером в $ 30 тысяч.