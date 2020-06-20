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Мэддисон: не буду брать PlayStation5, даже если мне дадут её бесплатно

Мэддисон: не буду брать PlayStation5, даже если мне дадут её бесплатно
Киберспорт / Другие игры 0

Известный стример и блогер Илья Мэддисон, бывший первым популярным видеоблогером в России, который начал делать ролики по трэш-играм, подсчитал траты на PlayStation 4, объяснив, что не будет играть в PlayStation 5, даже если получит её бесплатно.

«Почему не буду брать ps5 и откажусь, даже если мне дадут её бесплатно: за годы эксплуатации ps4 на одни игры ушло около 150к руб. Плюс подписка psn, плюс донат в игры. Не имея приставки нового поколения, я просто сэкономлю эти деньги, а потеряю всего несколько эксклюзивов», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Отметим, эту запись можно было бы счесть одним из редких постов Ильи, где отсутствуют троллинг и ирония, если бы не последовавшее пояснение, что за эти деньги он может купить 3750 банок пива.

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