Мэддисон: не буду брать PlayStation5, даже если мне дадут её бесплатно

Известный стример и блогер Илья Мэддисон, бывший первым популярным видеоблогером в России, который начал делать ролики по трэш-играм, подсчитал траты на PlayStation 4, объяснив, что не будет играть в PlayStation 5, даже если получит её бесплатно.



«Почему не буду брать ps5 и откажусь, даже если мне дадут её бесплатно: за годы эксплуатации ps4 на одни игры ушло около 150к руб. Плюс подписка psn, плюс донат в игры. Не имея приставки нового поколения, я просто сэкономлю эти деньги, а потеряю всего несколько эксклюзивов», — написал Мэддисон в своём «твиттере».



Отметим, эту запись можно было бы счесть одним из редких постов Ильи, где отсутствуют троллинг и ирония, если бы не последовавшее пояснение, что за эти деньги он может купить 3750 банок пива.

Мэддисон: придёт кто-то вместо Путина, будем стоять на коленях, как в США, или Крым вернём