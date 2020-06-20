Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls появились в Steam
Французская студия Quantic Dream объявила о выходе трёх своих игр в Steam. Речь о трёх последних на данный момент проектах студии: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human. Изначально все они были эксклюзивами PlayStation 3 и PlayStation 4, а в прошлом году поочерёдно появились в Epic Games Store. Это стало возможно в результате истечения срока лицензионного соглашения с Sony по данным играм — теперь разработчики имеют право реализовывать свой продукт самостоятельно.
Отметим, что для компьютерных версий этих игр разработчики добавили поддержку самых широких мониторов, довели разрешение до 4К и подняли частоту кадров до 60 в секунду. В Steam все игры сейчас продаются со скидкой. Также доступны пробные демоверсии.
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