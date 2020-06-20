Valve ограничила права ботов-расистов и гомофобов в Team Fortress 2

Valve отреагировала на хаос, творившийся в чате сетевого шутера Team Fortress 2. С начала июня игру наводнили боты, вскоре после старта раунда начинавшие беспрестанно писать в чат расистские и гомофобные фразы, в том числе о том, что Джордж Флойд заслужил смерть. Игроки на форумах Steam и в «Дискорде» требовали, чтобы Valve вмешалась в эту ситуацию, несмотря на то, что Team Fortress 2 сейчас имеет для компании гораздо меньшую значимость, чем CS:GO или Dota 2.
Ответом Valve стал выпущенный патч, ограничивающий права владельцев новых аккаунтов в игре. Среди прочего на протяжении некоторого времени им запрещено пользоваться чатом, так что ботам будет сложнее спамить. При этом компания ищет и другие варианты решения этой проблемы.
Напомним, что 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса при некорректном задержании его полицией, вызванной по подозрению в использовании им фальшивого чека на $ 20. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили некоторые штаты США, акции проходят в Великобритании, Франции и других странах.
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