Мэддисон сыграл на стриме в The Last of Us 2, который называл «30 часами унылого говна»

Известный стример и блогер Илья Мэддисон, бывший первым популярным видеоблогером в России, который начал делать ролики по трэш-играм, сыграл на стриме на Twitch в The Last of Us 2. При этом чуть ранее Илья называл игру «30 часами унылого говна про каких-то баб», а ещё до того, комментируя спойлерное видео со сценой между двумя героинями, предлагал запретить игру за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».



«Ну по стримам уже понятно стало, что ласт оф ас 2 офигенный, всякие нехорошие люди (в оригинале использованы нецензурные выражения. — Прим. «Чемпионата») зря воздух портили. Поставил на скачку, в полночь, как станет доступна (лень с новозеландским акком возиться) заведу и замарафоним, так что берите пивко, а я пока отсыпаться, чтоб бодрее быть», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

К «нехорошим людям, портившим воздух», Мэддисон, по всей видимости, отнёс в том числе самого себя, с учётом предыдущих высказываний.