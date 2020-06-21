Галустян и Ревва потеряли деньги на скинах и кейсах CS:GO

Mash опубликовал информацию о сотрудничестве известных российских комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы в сфере CS:GO. У обоих была доля в компании «Эйс Гейминг», которая торговала различным дополнительным контентом для этой игры. В продаже был стандартный набор необязательных платных вещей: моделей оружия, кейсов, ключей от этих кейсов и так далее.



Галустяну принадлежало 20% компании, а Ревва владел пятью процентами. Тем не менее в прошлом году, согласно бухгалтерской отчётности, «Эйс Гейминг» понесла убытки в размере 2 млн 400 тысяч рублей. В предыдущие годы прибыли тоже не было, хотя основали компанию ещё в 2016-м. Сайт фирмы сейчас недоступен, а последний на данный момент новый пост в её группе во «ВКонтакте» датирован 2017 годом.

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