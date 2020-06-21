Южнокорейский стример разрезал диск с The Last of Us 2 пополам
Южнокорейский стример tvcrank отличился во время трансляции по новой игре Naughty Dog — The Last of Us 2. В процессе прохождения игры после сцены смерти одного из персонажей, Джоэла, он молча взял в руки коробку с диском, открыл, достал диск и ножницами разрезал его пополам. Всё это стример проделал молча и без проявления каких-либо эмоций.
Посмотреть этот фрагмент трансляции можно на YouTube канале PixelMN892.
Напомним, мировой релиз игры на PlayStation 4 состоялся в пятницу, 19 июня. За базовую версию игры на российском рынке просят 4499 рублей, за расширенное издание — 5099 рублей. Прохождение занимает от 20 до 30 часов в зависимости от того, насколько внимательно изучать все локации и как быстро преодолевать сложные места в игре.
Мэддисон сыграл на стриме в The Last of Us 2, который называл «30 часами унылого говна»
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