FIFA 21 для ПК будет идентична версиям для PS4 и Xbox One

Версия FIFA 21 для ПК будет аналогична версиям для текущего поколения консолей, а не следующего, отмечается в сообщении на официальном сайте компании Electronic Arts. Более подробная информация станет известна в ближайшие недели.

Отдельно разработчики отметили версию FIFA 21 для Nintendo Switch. Она будет носить подзаголовок Legacy Edition. В игре появятся обновлённые ростеры и оверлеи, однако новых режимов или геймплейных функций игра не получит.

Ранее сообщалось, что версия FIFA 21 для PlayStation 5 реализует некоторые особенности консоли: с помощью тактильной обратной связи контроллера DualSense игра передаст ощущения от удара по мячу. В ней также будут использованы технологии отложенного освещения, мгновенные загрузки и другие улучшения по сравнению с FIFA 20.

Напомним, релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября.